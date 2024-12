Calciomercato.it - Juventus, contatto Thiago Motta-Psg: la risposta non si è fatta attendere

Il tecnico bianconero continua ad essere ‘corteggiato’ in giro per l’Europa: ilche spariglia le carteDopo i fischi assordanti dello ‘Stadium’ al termine del confronto con il Venezia, laè riuscita a rialzarsi in Coppa Italia, imponendosi sul Cagliari con un rotondo 4-0. In attesa di ulteriore sfide in cui testare gli eventuali miglioramenti sul profilo del gioco e della voglia di vincere della compagine di, l’area tecnica bianconera si sta guardando intorno alla ricerca di soluzioni intriganti con cui puntellare l’organico del tecnico italo-brasiliano.-Psg: lanon si è(LaPresse) – Calciomercato.itProprio la sessione invernale di calciomercato sarà un imprescindibile punto di riferimento per unaancora in costruzione che sembra non aver ancora assimilato i dettami dell’ex tecnico del Bologna che, però, continua ad avere estimatori importanti in giro per l’Europa.