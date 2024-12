Golf Mauritius Open 2024 | Pepperell in testa dopo il primo giro parte bene Renato Paratore

Leggi su Sportface.it

Buone notizie per ilitaliano daldell’AfrAsia Bank, torneo del DP World Tour iniziato oggi sul percorso del Mont Choisy Le(par 72) a Le Grand Baie in uno degli arcipelaghi più affascinanti del pianeta. Inla prima giornata c’è l’inglese Eddie, unico capace di girare in 66 colpi con il parziale di -6. A un solo colpo c’è il danese Jacob Skov Olsen, poi a -4 un folto gruppo di giocatore tra cui spicca l’azzurro. Un eagle, tre birdie e un bogey sulla carta del romano classe 1996, in passato capace di vincere due volte sul Tour ma reduce da alcuni stagioni molto “buie” a livello di risultati e al momento non in possesso della “carta” piena sul DP World Tour. Un risultato di peso questa settimana sarebbe oltremodo importante per, che dovrà cercare quella continuità nell’arco dei quattro round che spesso e volentieri è mancata di recente.