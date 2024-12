361magazine.com - Elodie sul palco dell’Ariston con “Dimenticarsi alle 7”

In gara a Sanremo 2025suldel Teatro Ariston annuncia in anteprima “7”, brano in gara alla 75ª edizione del Festival della canzone italiana.L’artista, reduce dal successo dei singoli “Black Nirvana” e “Feeling”, torna per la quarta volta in gara al Festival di Sanremo con un brano che anticiperà l’uscita in primavera dell’attesissimo album.Il pubblico potrà apprezzare il nuovo sound dila prossima estate con due imperdibili concerti evento “The Stadium Show”, prodotti da Vivo Concerti, che si terranno l’8 giugno 2025 allo Stadio San Siro a Milano e il 12 giugno 2025 allo Stadio Maradona a Napoli.Leggi anche: Gaia a Sanremo con “Chiamo io chiami tu”L'articolosulcon “7” proviene da 361 Magazine.