Diego Della Valle: "La mia quota di partecipazione in Piaggio è rimasta invariata", smentite le notizie dell'azzeramento

Ha dovuto fare una precisazione l’imprenditore di Tod’s. Con una breve nota ha chiarito la notizia non vera secondo cui le sue azioni disarebbero azzerate.S.r.l., come precisa l’agenzia Reuters, ha notificato ae CONSOB la nuova distribuzionedi. La notificaCONSOB riguarda ladiS.r.l.: l’imprenditore è ancora azionista diinsieme al fratello Andrea, ma come individuo. Questa precisazione è fondamentale per comprendere la notizia circolata in questi giorni. Lo ha spiegato a Reuters un portavocesocietà., parla: “Le mie quote sono rimaste invariate”Una scena di “Enrico. Un sogno italiano” – Photo credit: MeteoWeekA spiegare la circostanza, che non riguarda l’azzeramento come riportato da alcune testate, è lo stesso imprenditore.