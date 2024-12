Bergamonews.it - Corso di formazione abilitante alla professione di amministratore condominiale

Al via a gennaio 2025 il 26°diai sensi del DM140/2014.Il, della durata di circa 111 ore complessive, oltre l’esame finale, si svolgerà nei giorni di martedì e venerdì dalle 18.30 alle 21, oltre che alcuni sabati dalle 9 alle 13, nella sede ANACI Bergamo.È prevista la possibilità di seguire ilin via telematica per chi proviene da fuori provincia.Con il Decreto del Ministero della Giustizia nr 140 del 13 agosto 2014 è stato sancito l’obbligo, per tutti coloro che ambiscono ad intraprendere ladell’, di frequentare e superare l’esame finale di unformativo della durata almeno di 72 ore, di cui 1/3 di esercitazione pratica, che contenga moduli didattici attinenti le materie di interesse dell’, quali: l’amministrazione; la sicurezza degli edifici, con particolare riguardo ai requisiti di staticità e di risparmio energetico, ai sistemi di riscaldamento e di condizionamento, agli impianti idrici, elettrici ed agli ascensori e montacarichi,verifica della manutenzione delle parti comuni degli edifici edprevenzione incendi; le problematiche in tema di spazi comuni, regolamenti condominiali, ripartizione dei costi in relazione alle tabelle millesimali; i diritti reali, specialmente al condominio degli edifici edproprietà edilizia; la normativa urbanistica, in special modo ai regolamenti edilizi,legislazione speciale delle zone territoriali di interesse per l’esercizio dellaed alle disposizioni sulle barriere architettoniche; i contratti, in particolare quello d’appalto ed il contratto di lavoro subordinato; le tecniche di risoluzione dei conflitti; l’utilizzo degli strumenti informatici; la contabilità.