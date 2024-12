Dilei.it - Concertone di Capodanno, dopo Tony Effe le star che si ritirano

Ildia Roma si svolgerà senza la presenza di. La sua esclusione non ha mancato di sollevare un polverone mediatico che va oltre la semplice cancellazione di un’esibizione.le proteste contro i testi del rapper, ritenuti sessisti, misogini e violenti, il Comune di Roma ha deciso di rimuoverlo dalla scaletta dell’evento al Circo Massimo. Una scelta, quella del Sindaco Roberto Gualtieri, che ha scatenato reazioni contrastanti, da chi applaude il provvedimento a chi lo critica come un atto di censura.Tra i sostenitori più accesi dinon possiamo non citare i colleghi Mahmood e Mara Sattei, inizialmente previsti nella lineup del Concerto, che hanno deciso di ritirarsi in segno di solidarietà. Entrambi hanno dichiarato che l’esclusione è ingiustificata e rappresenta un attacco alla libertà artistica.