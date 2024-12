Come scegliere la scuola superiore | la maxi guida di Open a ogni indirizzo dei licei tecnici e professionali

Leggi su Open.online

Il passaggio allaè una delle tappe più importanti nella vita distudente e studentessa: rappresenta una decisione cruciale, che può influenzare il percorso accademico e professionale del futuro. La scelta non è sempre facile: deve saper coniugare aspirazioni, inclinazioni personali e riflessioni sulle opportunità chepuò offrire. Le scuole superiori si dividono in percorsi quinquennali (, istituti, istituti) e percorsi triennali o quadriennali di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP), sotto la gestione delle regioni. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito mette a disposizione strumenti utiliil motore di ricerca Scuole in Chiaro per trovare le scuole nella propria zona, e una sezione dedicata alle statistiche sull’occupazione e sull’università nella piattaforma Unica.