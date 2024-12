Ciclismo presentata la Vuelta 2025 | partenza da Torino ci sono Angliru e Bola del Mundo

Leggi su Sportface.it

Il percorso dellaa Espana, presentato ufficialmente oggi a Madrid, ha svelato interamente il volto dell’edizione numero 90 della corsa spagnola. Come già noto da alcune settimane lasarà dall’Italia, conche ospiterà la corsa con la prima frazione che vedrà l’arrivo a Novara per una probabile volata. Attenzione però già alla seconda tappa, con l’arrivo di Limone Piemonte che non sarà durissimo ma comunque in vetta a un GPM di seconda categoria. La tre giorni italiana si chiuderà con una frazione ondulata da San Maurizio Canavese a Ceres, per una giornata che potrebbe anche essere favorevole ai fuggitivi da lontano. Nella quarta giornata lalascerà l’Italia per dirigersi in Francia, con l’arrivo di Voiron dopo aver affrontato a inizio tappa il Monginevro e il Lautaret.