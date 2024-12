Thesocialpost.it - Camion travolge furgone dei servizi sociali sulla A4, morta la 26enne Chiara Moscardi: indagato il camionista

Un tragico evento si è verificato martedì 17 dicembre, poco dopo le 13, sull’autostrada A4, nel tratto che collega Cessalto a Noventa di Piave, in direzione di Venezia. Unproveniente dalla Repubblica Ceca ha colpito un veicolo deidel Comune di Venezia, fermocorsia di emergenza a causa di un guasto.Leggi anche: Malattia misteriosa, primo morto in Italia: è un 55enne rientrato dal CongoNell’incidente ha perso la vita una giovane donna di 26 anni, mentre un uomo che viaggiava con lei ha riportato gravi ferite. Altri due uomini coinvolti sono usciti illesi. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti ambulanze e vigili del fuoco, i quali, giunti da Motta di Livenza, San Donà e Mestre, hanno provveduto a mettere in sicurezza i mezzi e hanno estratto il conducente del, che fortunatamente non ha subito lesioni.