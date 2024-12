Quotidiano.net - Blush Tattoo, la nuova tendenza virale del fard tatuato sulle guance

Roma, 19 dicembre 2024 – Dopo il trucco semipermanente per sopracciglia e labbra, l’ultimo arrivato è il, un trattamento innovativo che punta allee sta spopolando sui social. Questa, simile a un tatuaggio, si basa sulla dermopigmentazione per regalare un colorito naturale e a lunga durata. In linea con i trend beauty contemporanei, anche ilintegra tecniche innovative per rispondere alle esigenze di praticità e stile oltre a quelle estetiche. Prima di provarlo, comunque, è fondamentale rivolgersi a professionisti qualificati e, prima ancora, valutare eventuali controindicazioni con il proprio dermatologo di fiducia. In che cosa consiste il trattamento Per realizzare ilsi usa una macchina dotata di un ago sottile, che deposita pigmenti micronizzati sotto la pelle.