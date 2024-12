Anteprima24.it - “Vogliamo prendere il treno”, Legambiente a difesa della stazione

Tempo di lettura: < 1 minutoDavanti laferroviaria di Avellino,Avellino – Alveare invita la stampa, la cittadinanza e le altre associazioni del territorio all’evento “il”.Domani, Giovedì 19 dicembre 2024 alle ore 10:15, nel piazzaleferroviaria di Avellino, si svolgerà una conferenza stampa sul grave stato di abbandonomobilità ferroviaria in Irpinia.Nella nuova edizione del Dossier Pendolaria 2025 diinfatti, la tratta Benevento – Avellino – Salerno risulta inserita tra le peggiori d’Italia, insieme a problemi storici del nostro Paese come l’ ex circumvesuviana e gli snodi di Roma Nord e Ostia.Durante la conferenza stampa,Avellino presenterà alcune proposte concrete per affrontare la vertenza ferroviaria e rilanciare il trasporto ferroviario nella nostra provincia.