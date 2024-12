Tg24.sky.it - Veneto, morto al ritorno dal Congo. Spallanzani: "Malaria nel sangue"

Andrea Poloni, 55enne di Trevignano (Treviso) deceduto nei giorni scorsi dopo essere rientrato da un viaggio in, “era affetto da”. Lo ha confermato, in una nota inviata all'Ansa, l'Istituto Lazzarodi Roma, che ha rilevato la “presenza di plasmodium falciparum, agente responsabile della” nei campioni diprelevati sull'uomo, "analizzati per la ricerca di diversi agenti patogenipresso il laboratorio di Virologia e i laboratori di Biosicurezza". “Le stesse analisi hanno escluso la presenza di altri agenti patogeni e virali co-infettanti”. A comunicare il caso, inzialmente correlato a una sospetta febbre emorragica, era stata l’igiene pubblica della Asl Marca trevigiana.