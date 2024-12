Teresa Saponangelo è Elvira Notari la madre del cinema italiano

Leggi su Ildenaro.it

lvira, ‘ladel’ rivive con il volto dinegli scatti di Cristina Vatielli e nelle riprese del documentario ‘Transiti: Ildi’ prodotto da Parallelo 41 e Awen films di New York con Cinecittà. Il progetto didel reale di Valerio Ciriaci, che farà parte di un programma di celebrazioni per i 150 anni della nascita nel 2025, ripercorre la straordinaria carriera della rivoluzionaria figura delmutodei primi del Novecento. Nata a Salerno, napoletana di adozione, con la sua casa di produzione Dora Film nella Napoli degli anni ’20,si affermò come autrice, imprenditrice e produttrice, prima di essere cancellata per mezzo secolo dalla storia ufficiale del. Il suo sguardo radicato nella cultura popolare, coniugava riprese dal vero, anticipando il neorealismo, con la drammaturgia della sceneggiata napoletana.