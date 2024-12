Lanazione.it - Ponte del Pontenuovo: costi lievitano a 434mila euro, Confcommercio chiede ristori

Due le novità sui lavori suldelnuovo: l’aumento deidell’opera da 250mila ae la dura presa di posizione diche lamenta i danni provocati dai "ritardi eccessivi" eun tempi certi eper le attività penalizzate. L’aumento deidell’intervento di messa in sicurezza delsulla Bure è stabilito da una determinazione dell’area tecnica della Provincia di Pistoia in cui si afferma che "a seguito di eventi imprevedibili, si rende necessario implementare il Quadro economico". Le risorse necessarie per il nuovo quadro economico sono ricavate dalla economia pari a 186milarealizzata sulla spesa per le attività di censimento, ispezione e indagini sui ponti esistenti finanziate dal ministero delle infrastrutture e trasporti con il decreto ministeriale 225 del maggio 2021.