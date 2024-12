Ilrestodelcarlino.it - Nott de Bisò a Faenza: tradizione e festa con il Niballo il 5 gennaio

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Domenica 5, come da, atorna lade, manizione conclusiva del– Palio di, che ogni anno richiama in città migliaia di partecipanti. La popolare manizione è stata presentata nella bella cornice della sala Bigari della residenza municipale alla presenza del Magistrato dei Rioni, il sindaco Massimo Isola, e della coordinatrice organizzativa delle manizioni del, Benedetta Diamanti. Le parole del primo cittadino dihanno rimarcato l’importanza che riveste l’evento, sottolineando come la città, nonostante le calamità subite, sia sempre un’entità viva, che sa trasformare unapopolare, in un momento molto rilevante per l’intera comunità. Benedetta Diamanti ha invece illustrato l’importante progetto riguardante il, rievocazione storica e importante strumento di promozione delle tradizioni della Regione Emilia Romagna e delle novità e il programma dell’edizione del prossimo 5