Le mani di mio padre

Tradotta e curata da Stefano Vastano, che ha inoltre provveduto ad arricchire il testo italiano di un’estesa e lucida Prefazione, questa opera della gersta e storica Irina Scherbakova (1949) – cofondatrice dell’associazione Memorial nonché vincitrice nel 2022 del Nobel per la pace –, costituisce un contributo di indubbio interesse, dal momento che costei vi ha intrecciato le vicende prima dell’Unione sovietica, e poi della Russia, con quelle della propria famiglia. Va anzitutto posto in rilievo infatti come, prendendo le mosse dai ricordi della bisnonna, l’autrice ripercorra un intero secolo di storia, dall’autocrazia zarista alla rivoluzione bolscevica, dal terrore staliniano alla “grande guerra patriottica”, dalle campagne antisemite all’epoca di Krusciov, Breznev e Gorbaciov fino alle guerre intraprese da Putin: un lungo torno di tempo che viene rivisitato inera tanto personale quanto approfondita.