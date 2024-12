Lapresse.it - Inchiesta Liguria, Toti: “Magistrati hanno sbagliato ma politica ha dato loro strumenti”

Leggi su Lapresse.it

“Nulla di inatteso. Un patteggiamento su cui il mio avvocato Savi e la procuralavorato da tempo” commenta così l’ex presidente della RegioneGiovannila decisione del Tribunale di Genova di ratificare il patteggiamento per 2 anni e 3 mesi di reclusione nei suoi confronti e convertiti in 1.620 ore di lavori di pubblica utilità. “Viene stralciata l’ipotesi dell’articolo 319 del codice penale di corruzione propria:povero era e povero resta” aggiunge il politico a margine della presentazione del suo libro “Confesso, ho governato” a Montecitorio. “Il patteggiamento riguarda l’articolo 318 relativo all’asservimento della funzione che io ritengo ancora oggi non ci sia stato. Anzi c’è stata una disponibilità verso il mondo delle imprese che ha fatto crescere lacome mai in questi 9 anni.