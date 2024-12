Ilrestodelcarlino.it - I soccorsi alla speleologa: “Ottavia non è imprudente, passione che cela imprevisti”

Forlì, 18 dicembre 2024 – Continua in queste ore la lentissima risalita verso la luce diPiana, la32enne che, sabato scorso, è rimasta intrappolata nella grotta ‘Abisso Bueno Fonteno’, in Lombardia. L’esploratrice ha le ossa del viso e delle gambe rotte e a soccorrerla sono arrivate diverse squadre di esperti che, però, si trovano a lottare con la dura roccia inesplorata, nei visceri oscuri della terra. Matteo Turci, istruttore Cai dello Speleo Club di Forlì, lei ha conosciuto bene. In quali circostanze? “Abbiamo fatto una grotta insieme, il Buso della Rana, nel vicentino. Siamo stati fianco a fianco per 24 ore. È una ragazza modello, molto attenta. Perciò mi dispiace vedere che sui social in tanti la attaccano dicendo che è statao che addirittura se l’è cercata”.