Hokkaido Bologna sfida Villadoro Modena | esame di maturità al PalaSavena

Arrivaal: per laè tempo di esami di. Di che pasta sia fatta, la squadra di coach Francesco Guarneri, lo ha già dimostrato: partiva per salvarsi e alla vigilia della dodicesima giornata si ritrova solitaria in vetta alla classifica del campionato di serie B maschile di pallavolo, con la seconda squadra più giovane del torneo: giù il cappello. Il cammino fin qui è stato al limite della perfezione, a raccontarlo un bilancio fatto da nove vittorie e una sola sconfitta in 10 partite giocate. Ma ancora non basta: "A partire da oggi capiremo se siamo in grado di alzare ulteriormente l’asticella per provare a correre per un traguardo non preventivato". A parlare è Francesco Guarnieri, che presenta così l’appuntamento serale e quelli prossimi della sua