Dacia Bigster Coupè 2025 | il nuovo suv sarà anche svportivo?

Lanciata poche settimane fa, lafarà il suo vero esordio nelle concessionarie del brand ad inizio. Si tratterà del modello più grande e tecnologico del marchio, un’auto che sicuramente verrà apprezzata per le doti di spaziosità e per i costi contenuti. Il posteriore della, arriverà mai tale modello?Ad oggi non abbiamo notizie sul possibile arrivo di una carrozzeria più sportiveggiante basata sulla. L’auto potrebbe chiamarsiFastback. Le immagini utilizzate nell’articolo sono dei render non ufficiali presi dal video del canale Youtube di Mahboub 1. Inseriamo di seguito il link alla fonte da cui abbiamo preso le immagini:Laappena presentatalunga 457 cm (23 in più della Duster) dalla forte personalità e con cinque comodi posti.