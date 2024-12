Sport.quotidiano.net - Coppa Italia. E’ l’ora dei quarti. Il Livorno affronta al Picchi il Guidonia

Leggi su Sport.quotidiano.net

Andranno in scena oggi idi finale delladi Serie D. A rappresentare il girone E sarà la capolista. E sarà proprio la squadra di Indiani a inaugurare il turno: alle 14,30, all’Armando, i labronici ospiteranno il. Alle 15 andrà in scena la sfida Piacenza-Lavagnese, alle 17il match Ravenna-Cjarlins Muzane. A chiudere la giornata disarà la partita Martina-Enna con calcio d’inizio fissato alle 20,30. Le gare sono di sola andata. In caso di parità al termine dei 90 minuti regolamentari saranno i rigori a decidere la squadra qualificata al turno successivo; le semifinali sono in programma il 12 febbraio (andata) e il 26 febbraio (ritorno). Le porte dell’Ardenza si riapriranno poi domenica: per l’ultima sfida del girone di andata e del 2024, il, già campione d’inverno, ospiterà il Figline.