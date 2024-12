Lanazione.it - Concerto d'Inverno 'Ponsacco magnifica' al Teatro Odeon: gala di beneficenza

Domani alle 21.30 ildiospiterà un vero e propriodi, protagonista indiscusso della serata sarà ild’dal titolo “”. Si tratta di un appuntamento molto atteso, che con questa serata raggiunge la sua quarta edizione e che anche quest’anno ha registrato il tutto esaurito. La serata è sostenuta e offerta da Edra, azienda nata nel 1987 in Toscana e che si è affermata come marchio di arredamento di altissima qualità, conosciuto in tutto il mondo per la sua collezione di divani e poltrone e altri elementi d’arredo. Da sempre Edra cerca di costruire occasioni di incontro con la cittadinanza e il territorio dove è nata e dove porta avanti da sempre la propria attività. L’azienda si propone come obiettivo quello di sostenere le realtà locali e collaborare insieme ad esse per promuovere iniziative culturali al fine di migliorare sempre di più la qualità della vita sul nostro territorio.