Bob Dylan promuove Chalamet | Mi rivedo in lui

Milano, 18 dicembre 2024 – “Timmy è un attore brillante, quindi sono sicuro che sarà assolutamente credibile nei miei panni. O nella mia versione giovane. O, almeno, una qualche mia versione” ha scritto Bobsu X dando così il suo imprimatur ad A complete unknown, il film di James Mangold sulla sua ascesa ambientato nella scena folk del Greenwich Village primi anni Sessanta così come raccontata da Elijah Wald nel volumeGoes Electric! Già dal riferimento alla “svolta elettrica” si evince che davanti alla macchina da presa di Mangold scorrono i primi quattro anni della carriera di, da quando nel 1961 abbandona il Minnesota per approdare a New York alla ricerca dell’idolo Woody Guthrie (1912-1967), il cantautore folk interpretato da Scoot McNairy, a quando nel 1965 sul palco del Newport Folk Festival attacca la spina in aperta sfida al mondo del folk e del mentore Pete Seeger, impersonato da Edward Norton.