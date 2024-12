Lanazione.it - Alloggi per gli studenti negli alberghi dismessi

"Occorre che il governo modifichi i criteri con i quali il bando del Pnrr per la realizzazione di residenze universitarie individua le aree degli immobili cui destinare i finanziamenti: la domanda di posti letto è talmente alta che circoscrivere la possibilità di accesso alle risorse solo ai fabbricati situati all’interno o in prossimità del comune capoluogo di provincia che ospita sedi di università è fortemente limitativo". Il consigliere regionale di maggioranza Marco Niccolai (Pd) accoglie la proposta lanciata da Feder-Apam e chiede modifiche dei criteri inseriti nel bando per la realizzazione di residenze universitarie. "Per questo – prosegue - ho presentato una interrogazione alla giunta regionale per chiedere se intenda attivarsi, auspicandolo, nei confronti del governo per farlo modificare, estendendo la platea dei Comuni.