Zonawrestling.net - WWE: Kevin Owens scatena il dibattito “Sono il vero campione!”

Leggi su Zonawrestling.net

Al WWE Saturday Night’s Main Event, Cody Rhodes ha difeso il suo Undisputed WWE Championship contro. Cody ha vinto il match, ma tutto è cambiato improvvisamente dopo la fine dello show, quandolo ha brutalmente messo fuori gioco.ha poi annunciato su X che combatterà i suoi primi match come il “WWE Champion” durante l’Holiday Tour della WWE. Il tour prenderà il via il 26 dicembre a Jacksonville, proseguirà con altri tre show in Florida e si concluderà a Detroit.ha anche scherzato sul cosiddetto “Holiday loop,” un termine del wrestling che si riferisce a una serie di eventi consecutivi in città diverse in un breve lasso di tempo:“BALLZ!!! Ora che ho la vostra attenzione, ho grandi notizie per tutti voi!orgoglioso di annunciare ufficialmente che combatterò i miei primi match come vostro nuovo,WWE Champion in questo Holiday loop di quest’anno (è un termine che le persone ‘del settore’ usano per riferirsi a una serie di show consecutivi in città diverse in un breve periodo di tempo), a partire da Jacksonville il 26, seguito da altri 3 show in Florida e poi uno a Detroit, per qualche motivo.