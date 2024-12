Oasport.it - Volley femminile, Conegliano liquida il Dentil Praia Lube: il Mondiale per Club si apre con una vittoria

ha incominciato con una bellala propria avventura alper2024 di, travolgendo le brasiliane delcon un secco 3-0 (25-20; 25-15; 25-15). Le Campionesse d’Europa hanno dettato legge ad Hangzhou (Cina), regolando con assoluta disinvoltura le vice campionesse del Sudamerica e ipotecando il primo posto nel gruppo B, visto che quello odierno era sulla carta lo scontro diretto tra le due favorite del raggruppamento (le giapponesi del NED Red Rockets e le vietnamite dell’LP Bank Ninh Binh appaiono inferiori, in mattinata è previsto lo scontro diretto tra le asiatiche).Le ragazze di coach Daniele Santarelli prolungano la propria imbattibilità stagionale, che arriva così a diciannove incontri (vanno annoverati i tredici successi in Serie A1, i quattro in Champions League e la Supercoppa Italiana).