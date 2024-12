Vlahovic via a gennaio | le scuse non bastano alla Juve

Leggi su Sportface.it

Il rapporto trae la tifoseria sono uno specchio chiaro della situazione che si sta vivendoContinassa. La classifica parla chiaro.ntus sesta con un distacco di 9 punti dcapolista Atalanta e con sole 6 vittorie a referto su 16 partite giocate. Questi numeri indubbiamente non possono soddisfare né la dirigenza, né (e soprattutto) le aspettative dei tifosi. Se poi a questo aggiungiamo che i bianconeri hanno collezionato ben 10 pareggi, di cui 4 consecutivi nelle ultime 5 partite, ecco che una vittoria con il Manchester City in Champions League può passare inosservata in men che non si dica.Nella competizione europea le cose non stanno andando molto meglio. Tre vittorie, due pareggi e una sconfitta lasciano lantus in quattordicesima posizione in compagnia di Atalanta e, un punto sopra, del Milan di Fonseca.