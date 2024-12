Linkiesta.it - Se la ristorazione incontra il cuore

Giulia Caffiero ha scritto un libro. Se dovessimo utilizzare le regole del buon giornalismo, l’apice della notizia dovrebbe essere questo. Facciamo un passo indietro anche per i non ben informati. Giulia Caffiero è l’assistant restaurant manager del Geranium di Copenaghen, ristorante Tre Stelle Michelin guidato dallo chef Rasmus Kofoed, che nel 2022 è svettato al primo posto della classifica della World’s 50 Best Restaurants, in una serata londinese condotta da Stanley Tucci. Ma non solo: Giulia Caffiero è anche la responsabile della creazione e produzione del juice pairing, l’abbinamento dei piatti con il mondo analcolico. Di lei abbiamo parlato altre volte, perché ci piace il piglio che questa giovane donna sarda possiede nell’animo e fa parte di quella generazione, che sta cambiando il modo di vedere le cose in un settore troppo spesso stantio, ripetitivo e pieno di sé.