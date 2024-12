Ilfattoquotidiano.it - Morte di Michele Merlo, i genitori chiedono il risarcimento “del danno patrimoniale e non patrimoniale” al medico e all’azienda sanitaria

La battaglia giudiziaria per ladinon è ancora giunta al termine. I familiari del cantante di Amici scomparso il 6 giugno 2021 per una leucemia fulminante hanno infatti deciso di citare in giudizio davanti al tribunale civile ildi base dell’artista, Pantaleo Vitaliano, nei confronti del quale il giudice per le indagini preliminari di Vicenza, Nicolò Gianesini, aveva archiviato in sede penale l’ipotesi di omicidio colposo. Lo fa sapere il Corriere del Veneto, che aggiunge come anche l’Usl 7 Pedemontana, aziendadi riferimento del, dovrà affrontare il processo, la cui prima udienza è già stata fissata per la prossima primavera.Marco Antonio Dal Ben, avvocato deidi, spiega le motivazioni della famiglia dell’artista: “Ci siamo rivolti al giudice civile per ottenere l’accertamento della responsabilità delper ladie ildelsiache non”.