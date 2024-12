Mondoauto in distribuzione il numero di dicembre della rivista dell’Automobile Club Napoli

Leggi su Ildenaro.it

Il futuro di Bagnoli, i presepi del Museo di San Martino ed i misteri del sottosuolo disono gli articoli in primo piano neldidi, ladiretta da Antonio Coppola.Di sicurezza stradale si parla nel focus dedicato all’ultimo report targato Aci-Istat sugli incidenti e le loro conseguenze ae in Campania, con un approfondimento sull’uso degli autovelox alla lucenuova normativa emanata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.Riflettori puntati, inoltre, sul neo campione del mondo di karting, il napoletano Giuseppe Palomba, sul rinnovato showroom di Stellantis &You ad Agnano e sulla delegazione Aci di San Vitaliano.Ampio spazio, infine, è dedicato alla Rc Auto con l’audizione del Presidente dell’Aci partenopeo, Antonio Coppola, alla Commissione FinanzeCamera dei Deputati.