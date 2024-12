Meloni parla alla Camera ma i leghisti non ci sono Scoppia il caso poi il richiamo via messaggio | Tutti in aula – Il video

Leggi su Open.online

Erano praticamente vuoti i banchi della Lega mentre la presidente del Consiglio Giorgiadava le comunicazioniin vista del Consiglio Europeo di domani in cui i leader dei 27 Paesi si riuniranno mentre prende il via la nuova Commissione di Ursula von der Leyen. Nel corso dell’intervento,hato della nomina a commissario europeo di Raffaele Fitto, di Siria, e della linea su migranti e Paesi sicuri che vuole portare in Europa, oltre all’idea di creare una divisione Nato nel Vecchio Continente. Ma a tenere banco è la questione dei: tre deputati della Lega su 65 erano quelli presenti in. I deputatiassenti al discorso di«Perché non c’erano i miei colleghi? Perché non gliene frega un c.!», ha detto l’onorevole Stefano Candiani prima di spiegare che la sua era una battuta e aggiungere: «Il calendariomentare è un casino».