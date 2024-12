Ilfoglio.it - Meloni alla Camera, le comunicazioni prima del Consiglio europeo del 19 dicembre

La premier Giorgiasaràdei Deputati per lein vista deldel 19. I leader dell'Ue si riuniranno a Bruxelles per discutere di Ucraina, Unione europea nel mondo, medio oriente, migrazione e altre questioni di politica estera. Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy è stato invitato a Bruxelles. I leader dei 27 infatti discuteranno anche della guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina in tutte le sue dimensioni, compresi gli ultimi sviluppi sul campo, nonché del sostegno globale che l'Ue continua a fornire all'Ucraina e al suo popolo. Finora l'Ue e i suoi stati membri hanno fornito all'Ucraina sostegno per quasi 124 miliardi di euro.