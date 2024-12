Lanazione.it - Manomette il braccialetto elettronico e lo scaglia contro i carabinieri: arrestato

Leggi su Lanazione.it

Spoleto, 17 dicembre 2024 -ile lo lancia verso iin segno di sfida:, in flagranza di reato, un 52enne responsabile di danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblico interesse. I militari di Spoleto, a seguito di alert scattato presso la Centrale Operativa per la possibile manomissione del dispositivo, sono piombati a casa dell’uomo, già colpito dal divieto di dimora in altro comune del litorale laziale, perché autore del reato di maltrattamenti perpetrati nei confronti di un familiare. I, una volta raggiunto il domicilio indicato dal segnale di geolocalizzazione del, hanno subito individuato il soggetto, che, alla vista dei militari, ha lanciatodi loro l’apparecchio manomesso, a mo’ di atto di sfida, rompendolo.