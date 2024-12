Laprimapagina.it - L’importanza della psicoanalisi per il benessere psicologico

Parlare dinel 2024 può sembrare anacronistico, specialmente se accostiamo questo approccio ad altri metodi di cura più recenti adottati dagli psicoterapeuti italiani.Eppure, lungi dall’essere la semplice “teoria freudiana”, ladel terzo millennio poco ha a che fare con i luoghi comuni che la caratterizzano: paziente rigorosamente sdraiato sul lettino, terapeuta in religioso silenzio e in attesa che le parole escano dalla bocca del paziente, gran parte delle “colpe” attribuite alla sfera sessuale.Proprio perché ci sono molti psicoanalisti che ricevono migliaia di pazienti ogni giorno in Italia, e considerando la lunga scia di luoghi comuni che accompagna questo approccio, abbiamo deciso di dedicare un articolo all’argomento. E lo facciamo facendoci aiutare da Chiara Sotgiu, psicologa e psicoterapeuta a Verona, la quale da anni utilizza l’approccio psicoanalitico per curare i propri pazienti.