Lagarde finalmente si arrende | In arrivo altri tagli sui tassi cosa cambia subito

Christinesi èarresa. Con l'economia Usa che è ripartita, quella europea che ninvece scricchiola vistosamente, con le principali economie in affanno e con la domanda che, malgrado l'aumento del potere d'acquisto, non riparte, la capa della Bce ha deciso, per la prima volta in due anni, di prendere il coraggio a due mani e fare il grande annuncio che tutti aspettavano da mesi. «L'attuale posizione politica è restrittiva», ha voluto premettere per non spargere troppo ottimismo. Sia mai. «Ma se i dati incontinueranno a confermare la nostra linea di base» ha detto intervendo a Vilnius, in occasione del decimo anniversario dell'introduzione dell'euro in Lituania, «la direzione di marcia è chiara e ci aspettiamo di abbassare ulteriormente idi interesse». In termini di orientamento futuro, ha poi spiegato, «in precedenza avevamo detto che avremmo mantenuto idi riferimento sufficientemente restrittivi per tutto il tempo necessario».