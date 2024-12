Thesocialpost.it - La Juve cala il poker al Cagliari e ritrova il sorriso: 4-0 allo Stadium

Leggi su Thesocialpost.it

Lantus rialza finalmente la testa e dopo il pareggio col Venezia, seguito dalla contestazione dei tifosi, si prende una soddisfazione davanti al suo pubblico.gli uomini di Thiago Motta battono 4-0 ildi Nicola e passano il turno, accedendo ai quarti di finale di Coppa Italia. Il tutto nonostante una formazione a dir poco “alternativa”, con Locatelli a sorpresa in mezzo alla difesa al fianco di Kalulu e l’americano McKenni dirottato terzino sinistro.Leggi anche: Sannicandro di Bari, ragazzo di 19 anni ucciso in piazza a colpi di pistolaPronti via e il pubblico bianconero trattiene subito il fiato: dopo 30 secondi Lapadula calcia dal cuore dell’area di rigore ma trova l’ottima risposta di Di Gregorio, preferito a Perin. Il primo tiro dei padroni di casa è di Vlahovic, al 14?, alto di poco.