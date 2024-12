Ilrestodelcarlino.it - Il Grissin Bon è vicino alla vetta

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Il TT Reggio EmiliaBon avvicina ladella Serie A2 maschile a squadre, imponendosi 4-1 sul campo dell’AON Vittoria Milano Sport. Protagonista il romeno Alin Spelbus, che fa doppietta regolando 3-0 Giacomo Izzo e 3-1 il nigeriano Azeez Solanke; a completare lo score sono Damiano Seretti, che si impone in quattro set sul già citato Solanke, mentre Jacopo Cipriano batte 3-2 Izzo, per poi cedere 3-1 a Stefano Tomasi il punto della bandiera. In classifica, approfittando del rinvio al 2 febbraio del match tra Santa Tecla Nulvi e la capolista Pieve Emanuele, i cittadini salgono a quota otto punti, ad una sola lunghezza dal primo posto. In Serie B2 il TT Reggio Ferval sbanca 5-3 il campo del Vicenza, secondo in classifica, trascinata dal tris di Vincenzo Dario Sanzio; gli altri punti degli ospiti, che si portano così a -2 dal rivali di giornata, portano la firma di Filippo Corniani.