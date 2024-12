Puntomagazine.it - Gruppo Territoriale di Montoro del M5S: Inquinamento delle acque a Montoro

Gli arrivato delM5Sdidel M5S: Fatto gravissimo vengano resi disponibili i documenti relativi alle analisi già effettuateIldel Movimento Cinque Stelle diesprime la propria preoccupazione per la grave situazione igienico sanitaria determinatasi nelle ultime ore.Il livello diriscontrato dagli organi competenti sull’acqua potabile destinata ai residenti dinon può che preoccuparci.Serve un forte impegno per individuare rapidamente le fonti die le modalità tecniche per porvi rimedio.Ilha fatto richiesta di accesso agli atti per conoscere i risultatianalisi di Arpac e Asl sulledei pozzi interessati dai fenomeni dida Tetracloroetilene.