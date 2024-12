Ilnapolista.it - Fonseca sull’orlo dell’abisso. Mal che vada se ne andrà con un triennale e il Milan troverà un altro capocomico

Repubblica fa il ritratto di, tecnico delche non si capisce bene che rapporto abbia con società e calciatori. Dopo la Champions bacchetta i suoi per lo scarso impegno, ma in conferenza assicura che tutti hanno assimilato le sue idee. Gli chiedono della società e afferma di avere il pieno sostegno, poi la società però si vede poco. A parte Ibrahimovic si fa fatica a capire chi sia il volto della società nel club.Leggi anche: Ilnon capisce, i tifosi rispondono con: «Noi non siamo americani» (Gazzetta)Dicononon sia entrato nella testa dei giocatore, in verità l’ha fatto e c’ha trovato stanze vuoteScrive Gabriele Romagnoli su Repubblica:Paulodi un personale abisso, continua a ballare fuori tempo. Vince e s’infuria con i suoi calciatori, perde o mal pareggia e li assolve.