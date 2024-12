Ilnapolista.it - Finalmente Chiesa torna in campo, Slot: «In Carabao Cup può avere minuti, non sappiamo quanti»

. L’ex attaccante della Juventus non sta avendo spazio a Liverpool. Più volte, allenatore dei Reds, ha puntualizzato che Federico non è pronto per un calcio ad alta intensità come la Premier. Adesso però laCup potrebbe essere la sua occasione.Leggi anche:a Liverpool è sparito.: «Ha trovato un calcio che va a un’altra intensità»Alla vigilia del match contro il Southampton, valido per i quarti di finale, l’allenatore del Liverpool in conferenza stampa ha dichiarato:Leggi anche:: «Non so cosa aspettarmi da, mi è difficile quindi dargli tanto minutaggio al momento»«È sicuramente un momento in cui può– ha svelato mister-. Latà diè una domanda aperta. Non ci si può aspettare che giochi 90, penso, soprattutto a causa del suo livello, dove l’intensità è così alta, visto che è fuori da cinque o sei mesi ormai.