C’è una nuova pista Angela Celentano l’avvocato di famiglia riaccende la speranza in tvAngela Celentano

Leggi su Caffeinamagazine.it

Resta aperta laitaliana sulla misteriosa scomparsa di, la bambina di 3 anni sparita il 10 agosto 1996 durante una gita sul Monte Faito, a Vico Equense, in provincia di Napoli. Dopo quasi 28 anni, lacontinua a sperare e ad agire su ogni possibile segnalazione.della, Luigi Ferrandino, ha parlato in diretta a Mattino 4 svelando nuovi dettagli sullo sviluppo delle indagini in territorio italiano. >> “Chi dovete cercare”. Svolta sul caso di: la decisione del giudice“C’è stata una segnalazione in Italia, noi abbiamo fatto una denuncia ed è stato aperto un procedimento. L’indagine è già in uno stato abbastanza avanzato”, ha dichiarato Ferrandino. Questo aggiornamento suggerisce che le ricerche potrebbero aver preso una svolta significativa, portandoattenzione sul caso in Italia.