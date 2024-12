Adele accusata di plagio Il Tribunale di Rio ordina la rimozione dai cataloghi di Million Years Ago

Leggi su Open.online

Ilcommerciale di Rio de Janeiro ha emesso un’ingiunzione preliminare secondo cui la canzone diAgo è un. Per questo, hato a Sony e Universal – le case discografiche di– interrompere «immediatamente e in tutto il mondo, l’uso, la riproduzione, la modifica, la distribuzione o la commercializzazione del brano, con qualsiasi modalità, mezzo, supporto fisico o digitale, piattaforma di streaming o condivisione». L’ingiunzione minaccia le etichette con una multa da 8 mila euro per ciascun atto contrario a quanto stabilito, ma le case discografiche possono ancora presentare ricorso contro la decisione.L’accusa die il classico della samba brasilianaAd essere stata plagiata dasecondo l’ingiunzione emessa dal giudice Victor Torres in attesa di ulteriori chiarimenti, sarebbe un classico della samba brasiliana: Mulheres («Donne») nella versione registrata da cantante Martinho da Vila nel 1995.