Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 16-12-2024 ore 20:30

Leggi su Romadailynews.it

DEL 16 DICEMBRE ORE 20.20 GINA PANDOLFOUN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASUBITO UN AGGIORNAMENTO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RIAPERTO IL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, CHIUSO PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA SULLA TANGENZIALE EST ALL’ALTEZZA DEL SOTTOPASSO DI VIA TIBURTINA IN DIREZIONE STADIO OLIMPICOCODE IN DIMINUZIONE ORA LOCALIZZATE DA PORTONACCIO AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, IN DIREIZONE CENTRONELLA DIREZIONE OPPOSTA PER TRAFFICO RALLENTAMENTI DA PORTONACCIO A TOR CERVARA, IN USCITAE SUL RACCORDO ANULARE, IN INTERNA PER UN INCIDENTE SI SONO FORMATE CODE TRA TRIONFALE E CASSIA, IN INTERNAIN ESTERNA LE CODE LASCIANO IL POSTO AI RALLENTAMENTI DALLA LAURENTINA ALL’APPIACI SPOSTIAMO SULLA STATALE PONTINA RSOLTO L’INCIDENTE AVVENTO N PRECEDENZA LA CIRCONE è TORNATA REGOLARE, IN DIREZIONETUTTO PRONTO PER LA SFIDA DI QUESTA SERADALLE 20.