Bergamonews.it - Smishing, Vishing, Spoofing, il vademecum anti-truffe delle Poste: “A Bergamo -42%, ma rischi dietro l’angolo”

Italiane fa sapere che il nuovofrode è in distribuzione negli uffici postali della provincia di. “Rispetto allo scorso anno – fa sapere l’azienda – non solo il numero totale è diminuito del 42%, ma, in particolare, il numerosventate in ufficio postale è sceso del 63%, un dato che conferma l’efficacia dell’informazione in contrasto ai tentativi di frode”.Ilo di rimanere coinvolti in una truffa riguarda comunque tutti e non va sottovalutato, anche perché spesso le frodi vengono messe in atto da veri “professionisti” che fanno leva sulla buona fede dei cittadini e utilizzano diversi metodi per ingannare le possibili vittime come, ad esempio, fingere di telefonare per conto di enti pubblici.Nelsono indicati alcuni consigli per evitare spiacevoli sorprese, in particolare: riconoscere la provenienza di e-mail, sms e telefonate fraudolenti; non avere fretta; fare attenzione alle provantaggiose e alle promesse di denaro o guadagni facili; verificare le pagine web su cui si effettuano i propri acquisti; usare cautela nella gestione di dati, informazioni e documenti personali; mantenere software e password aggiornati.