Cityrumors.it - Nuovo codice della strada, stop ai furbetti: i test all’uscita dei locali sono infallibili | Come funzionano i controlli

Leggi su Cityrumors.it

, stretta aie molte più multe: itossicologicifunziona il metodo aggiornato.Ilè uno degli argomenti più pressanti dell’agenda politica. La riforma è entrata in vigore dal 14 dicembre scorso ed è già bufera, nel mirino alcune decisioni del Governo (con particolare riferimento al Ministro dei Trasporti Matteo Salvini) considerate troppo severe dalla comunità.Il: tutto quello che bisogna sapere (cityrumors.it / ansafoto)Gli automobilisti sembrano essere in polemica costante, specialmente dopo la pioggia di multe dei primi giorni. Le nuove sanzioni vengono definite severe e la norma aggiornata ritenuta castrante. Il riferimento – secondo la comunità social e non solo – è anche airispetto a chi fa uso di sostanze stupefacenti o alcol.