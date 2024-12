Liberoquotidiano.it - Nigeriano aggredisce due poliziotti con un'enorme ascia in pieno centro, un'agente spara: Padova sotto-choc

Ancora violenza contro le forze dell'ordine, un episodio terrificante a: undi 32 anni ha infatti aggredito duebrandendo una grossa. L'uomo è stato arrestato all'alba, l'accusa è di tentato duplice omicidio. Per fermare il, e per evitare che riuscisse a colpire gli agenti con l', uno dei dueha esploso dei colpi di pistola, colpendolo alle gambe. Subito dopo l'arresto l'uomo è stato ricoverato: ora si trova piantonato in ospedale e in stato di arresto. L'aggressione è avvenuta intorno alle 4 del mattino della notte tra domenica 15 e lunedì 16 dicembre nella centralissima via Trieste di: erano infatti arrivate molteplici segnalazioni relative alla presenza di un uomo in evidente stato di alterazione.