Mercatello: 20enne investita sulle strisce pedonali, denunciato 16enne in fuga

Sabato sera, intorno alle 22:30, in via Parmenide a, una ragazza di 22 anni è statamentre attraversava leda uno scooter il cui conducente si è poi dato allasenza prestare soccorso. L’episodio è avvenuto poco dopo piazza Monsignor Grassi e ha suscitato preoccupazione tra i residenti.La giovane è stata trasportata d’urgenza all’ospedale “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” per le cure necessarie. Fortunatamente, le sue ferite, seppur significative, non hanno destato particolare preoccupazione, e la ragazza è stata dimessa dopo poche ore con ferite al volto.La Polizia di Stato, intervenuta immediatamente sul posto, ha avviato le indagini e, grazie alle testimonianze raccolte, è riuscita a rintracciare il responsabile. Il conducente dello scooter, un ragazzo di 16 anni, è statoper omissione di soccorso, aggravando la sua posizione legale.