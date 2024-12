Davidemaggio.it - Jovanotti ‘rinnega’ il flirt con Valeria Marini: “Non si parla di queste cose in pubblico. Non dovrebbe farlo neanche lei”

Nel quinto appuntamento di Belve, in onda domani sera su Rai2, tra gli ospiti intervistati da Francesca Fagnani c’è anche. Intervista nella quale il cantautore romano dà un ritratto completo di sè, dove ripercorre la sua vita, tra momenti esaltanti e difficili. Ecco le prime anticipazioni. Il rapporto con la madre e la morte del fratelloIl discorso di Fagnani esi concentra, in primis, sul rapporto tra il cantautore e la madre, che ha sofferto di una forte depressione.Lei ha detto che per tutta la vita ha cercato di farla ridere: c’è riuscito?chiede la Fagnani, che trova la risposta di Cherubini:Sono riuscito a farla contenta, anche a ridere. Lei era molto orgogliosa di questo figlio che aveva successo. Notavo in lei delle tristezze che mi hanno formato molto.