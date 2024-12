Inter a Roma per non perdere il treno scudetto Lazio per scavalcare la Fiorentina

Leggi su Sportface.it

oggi si sfidano nel posticipo della sedicesima giornata di campionato. Si preannuncia grande spettacolo nel big match dello Stadio Olimpico di. Le due squadre si trovano, contro ogni pronostico fatto a inizio stagione, appaiate al terzo posto in classifica insieme alladi Raffaele Palladino, ieri caduta in casa del Bologna dell’ex di Vincenzo Italiano. Sono tre i punti di vantaggio sul sesto posto occupato dalla Juventus. La formazione di Simone Inzaghi, grande ex della sfida, deve vincere per restare in scia ad Atalanta e Napoli, in attesa del recupero contro laper il malore di Edoardo Bove. I nerazzurri di Bergamo sono al primo posto in solitaria con 37 punti. L’undici di Antonio Conte è secondo con 35, ma con due partite in più dell’che, con due ipotetiche vittorie tra(stasera) e(2025), potrebbe superare i partenopei e agganciare la Dea.