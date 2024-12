Tpi.it - Dalla bocciatura a catechismo al dolore per la morte della madre: Francesca Fagnani si racconta

Leggi su Tpi.it

siin un’intervista a La Stampaalper lasiin un’intervista a La Stampa in cui ha ripercorso la sua vita professionale e privata.Sulla, la conduttrice di Belve rivela: “Avrei dovuto fare ricorso al Tar. Sono credente, anche se non partecipo a nessuna pratica, mi mantengo in una posizione di comodo. Ma non posso pensare di non rivedere un domani mia: insomma, forse sono credente solo per bisogno, ma non posso farne a meno, non posso pensare che è finito tutto qua e di non rivederla mai più”.La giornalista, che ha anche parlatolite con Teo Mammucari, sullascomparsa afferma: “Non c’è giorno in cui non pensi a lei. È morta nove anni fa e più di tutto mi manca la possibilità di dirle quanto la amo.